Deux motifs de satisfaction

Révision de la constitution et scrutin local

L’Union européenne s’est prononcée jeudi sur la modification de la constitution.

‘Nous saluons l’adoption de ces réformes par l’Assemblée nationale. Certes, on n’a pas encore étudié tous les détails, mais le fait que ce soit adopté et par consensus, c'est un grand pas pour le pays', a déclaré Bruno Hanses, le chargé d'affaires par intérim de la Délégation de l'UE à Lomé.

M. Hanses s’est également félicité de l’annonce de la tenue des élections locales le 30 juin prochain.

‘Ces élections sont souhaitées et attendues par l’Union européenne depuis de nombreuses années. On va avoir donc le fruit d'un travail collectif ente le Togo et l’UE', a-t-il indiqué.

Ce scrutin local, le premier organisé depuis 1987, est ‘un nouveau test pour la vitalité de la démocratie togolaise’, selon la délégation de l’UE.