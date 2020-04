Une équipe médicale cubaine a quitté La Havane dimanche pour le Togo, indique l’agence de presse officielle cubaine.

Elle épaulera les médecins togolais dans leur lutte contre le covid-19.

Cuba a déjà envoyé des spécialistes en Angola début avril, mais aussi en Italie, au Nicaragua, au Venezuela et à Bélize.

Répartis en brigades, ces médecins et infirmiers parcourent la planète depuis 1963, année où Fidel Castro envoya un premier contingent médical en Algérie.

Depuis, et même si les chiffres à Cuba sont toujours à prendre avec des pincettes, plusieurs centaines de milliers de professionnels de santé sont intervenus dans le monde.

Plus de 28.700 sont actuellement en mission dans 59 pays, selon le Minsap, alors qu’en 2018 et 2019, Cuba a dû rapatrier des milliers de médecins du Brésil et de plusieurs nations latino-américaines qui ont quitté le giron de la gauche.

L’exportation de personnels de santé est la principale composante de l’économie cubaine. ­L’explosion du coronavirus est devenue paradoxalement une opportunité pour l’île socialiste.

Les médecins cubains ont acquis une longue expérience de lutte contre les épidémies, notamment contre la fièvre Ebola en Sierra Leone.

Cette diplomatie médicale n’est pas sans bénéfices pour Cuba et accroît son soutien diplomatique auprès de nombreux pays lors des votes dans les organisations internationales.