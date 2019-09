Disparition d'un grand ami du Togo

Jacques Chirac et Faure Gnassingbé en 2007

L'ancien président français Jacques Chirac est mort jeudi matin à Paris à l'âge de 86 ans.

L'ex-président, grand ami du Togo, était une figure majeure de la droite française.

Celui qui n'apparaissait plus en public depuis plusieurs années fut président pendant douze ans (1995-2007), deux fois Premier ministre, trois fois maire de Paris, créateur et chef de parti et ministre à répétition.

Ses mandats de présidents français resteront marqués par son 'non' à la deuxième guerre d'Irak initiée par les Etats-Unis, la fin de la conscription militaire, la reconnaissance de la responsabilité de l'Etat français dans les crimes nazis, ou son cri d'alarme ('Notre maison brûle') face à la dégradation de l'environnement dans le monde.

Jacques Chirac était parvenu à conquérir la présidence française - rêve d'une vie pour ce fils unique - en 1995 après deux candidatures infructueuses (1981 et 1988).