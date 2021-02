Dossiers économiques et sanitaires en discussion à St.Petersbourg

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, a entamé lundi une visite en Russie. Un déplacement destiné à renforcer la coopération politique et économique.

Cette première journée à Saint-Petersbourg est consacré à l’économie et à la santé.

Des entretiens sont prévus avec les responsables du Russian Direct Investment Fund (RDIF), le Fonds souverain.

Cet instrument permet à Moscou d’investir dans des projets industriels en Russie, mais aussi à l’étranger. Dans l’énergie, la chimie, les télécommunications, l’immobilier …

Plus récemment, RDIF s’est fait connaître en finançant les recherches d’un vaccin contre la Covid-19, le Sputnik V dont l’efficacité est désormais reconnue par l’OMS et les principaux pays européens, dont l’Allemagne.

Nul doute que M. Dussey évoquera la question de la vaccination avec ses interlocuteurs. Le Togo se prépare à lancer sa campagne.

Mardi, la visite sera plus politique avec une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Mikhail Bogdanov, ministre adjoint des Affaires étrangères et conseiller de Vladimir Poutine pour le Moyen-Orient et l’Afrique.