Dublin et Saint-Marin établissent des relations diplomatiques avec Lomé

Geraldine Byrne Nason et Franck Kokou Kpayedo vendredi à New-York

Le Togo et l’Irlande ont procédé vendredi à New York à l’établissement de relations diplomatiques. L’accord a été signé par Franck Kokou Kpayedo, l’ambassadeur du Togo aux Nations Unies, et Geraldine Byrne Nason, la représentante de Dublin à l’ONU.

Les deux représentants permanents se sont félicités de la convergence de vues sur les grandes questions internationales, ainsi que de la qualité des relations bilatérales.

Ils ont convenu, au regard des potentialités économiques des deux pays, d’explorer les pistes de coopération, notamment dans le domaine des transports, du commerce, des services, des finances et de la promotion de la gouvernance.

Franck Kokou Kpayedo n’a pas manqué de présenter à la partie irlandaise le Plan national de développement (PND), un programme économique que le Togo vient de lancer.

Jeudi, le diplomate togolais avait signé un accord de même nature avec Saint Marin.

Franck Kokou Kpayedo avec l'ambassadeur de St Marin à l'ONU, Damiano Beleffi

La République de Saint-Marin (61,2km2, 34.000 habitants) est un micro-Etat européen enclavé en Italie. Il est le troisième plus petit pays d’Europe après le Vatican et Monaco.

L’économie du pays est essentiellement liée à celle de l’Italie, qui absorbe 87,4% de ses exportations.

La neutralité s’est imposée à la République dès le XVème siècle.

A travers son action internationale, la République cherche à devenir un lieu de dialogue et de défense de valeurs telles que la paix, les droits de l’Homme, la diversité des cultures et la solidarité entre les peuples.

Elle tend également à se rapprocher des autres micro-états pour faire entendre sa voix sur la scène internationale. Saint-Marin est aujourd’hui encore très attachée à sa ‘neutralité active’.