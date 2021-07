El-Qaëda, Etat islamique : la menace se fait plus précise

Pas de quoi être foncièrement rassuré.

"L'Afrique est devenue (le) principal terrain d'offensive et de croissance" des jihadistes liés à el-Qaëda et au groupe Etat islamique (EI), a estimé vendredi le président français Emmanuel Macron. "Nos adversaires ont aujourd'hui délaissé une ambition territoriale au profit d'un projet de dissémination de la menace (...) à l'échelle de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest", a-t-il ajouté, évoquant la pression exercée "à la frontière entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire".

"Cette offensive présage malheureusement d'une pression renforcée sur l'ensemble des pays du golfe de Guinée qui est d'ores et déjà une réalité", a-t-il fait valoir.

Il s’exprimait à l’occasion d’un sommet avec le G5 Sahel.

Au Burkina Faso et en Côte d’Ivoire la menace se rapproche.

C’est toute la région qui est en alerte.