Erdogan sera à Lomé mardi

Recep Tayyip Erdoğan est attendu à Lomé mardi après-midi et non plus mercredi. Il passera la nuit dans la capitale togolaise avant de regagner Anlara.

Information communiquée lundi par Esra Demir, l’ambassadrice turque.

Des entretiens en tête à tête sont prévus avec Faure Gnassingbé ainsi que des rencontres entre délégations ministérielles.

L’épouse du chef de l’Etat turc, Emine Erdogan, inaugurera l’école internationale Maarif, ouverte récemment.

Un déjeuner de travail est prévu mercredi entre MM. Erdogan et Gnassingbé en compagnie des présidents du Burkina Faso et du Liberia. Sans doute pour évoquer les questions régionales.

C’est la première visite de Recep Tayyip Erdoğan au Togo.