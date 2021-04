Faure Gnassingbé à Niamey

Le président Faure Gnassingbé participe vendredi à Niamey à la cérémonie d’investiture de Mohamed Bazoum, élu nouveau président du Niger.

Plusieurs chefs d'Etat africains doivent assister à la prestation de serment prévue à la mi-journée de M. Bazoum, un très proche du président sortant Mahamadou Issoufou.

Le passage de relais entre MM. Issoufou et Bazoum est le premier entre deux présidents démocratiquement élus dans un pays à l'histoire marquée par les coups d'Etat.

Agé de 61 ans, M. Bazoum a été élu à l'issue du second tour de la présidentielle du 21 février avec plus de 55% des voix face à un ancien président, Mahamane Ousmane, qui n'a pas reconnu sa défaite et a appelé à des "manifestations pacifiques".