Faure Gnassingbé pourrait se rendre en Algérie

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dusey, a achevé vendredi une visite officielle de 48h en Algérie

Il a été reçu dans la journée par le président Abdelkader Bensallah.

M. Dussey a félicité le gouvernement et le peuple algériens ‘pour la conduite responsable et apaisée de la situation politique que traverse le pays et a souhaité un dénouement heureux du processus politique en cours’

Pour réactiver des relations en sommeil depuis 1980, il a été convenu de préparer une visite du président Faure Gnassingbé à Alger.

Par ailleurs, un mémorandum d’entente a été signé afin de relancer la coopération.

L’objectif est de dynamiser la relation politique bilatérale, mais également de stimuler les échanges économiques.

Le ministre togolais des Affaires étrangères a indiqué que le Togo avait beaucoup à offrir aux investisseurs algériens avec la mise en œuvre du plan national de développement.

Concernant les annonces concrètes, les responsables algériens ont annoncé l’ouverture d’une liaison aérienne directe entre Alger et Lomé et d’une antenne diplomatique à Lomé.