Hommage aux Casques bleus togolais

L’Organisation des Nations Unies rendra hommage le 24 mai aux Casques bleus tombés en opération l’année dernière.

Parmi eux figurent deux soldats togolais de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali), le caporal Yao Agoudah et le caporal Idrissou Tchatakoura,

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, déposera une gerbe pour honorer les disparus.

La médaille Dag Hammarskjöld sera décernée à titre posthume à 119 soldats de la paix militaires, policiers et civils morts en service en 2018 et début 2019.

Le Togo est le 16e plus important contributeur de personnel aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies. Il fournit actuellement plus de 1.400 militaires et policiers aux opérations de maintien de la paix au Mali, en République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali, au Soudan, au Sud-Soudan et au Sahara occidental.