'Je souhaite au Togo beaucoup de prospérité'

‘Nous prions Dieu d’épargner tout mal à vous et à votre pays’, écrit le président syrien Bachar al-Assad dans un courrier adressé à son homologue togolais.

Le raïs a envoyé un message de félicitations à l’occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Togo (27 avril dernier).

L'information est donnée par la présidence togolaise.

J’ai le plaisir de vous adresser à vous et à votre peuple les plus chaleureuses félicitations tout en souhaitant à vous, bonne santé et bonheur, et à votre pays, beaucoup de progrès et de prospérité’, écrit M. Assad.