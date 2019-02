L'élection d'une femme à l'Assemblée est une source d'inspiration

Une délégation du SNU (Système des Nations Unies) a été reçue mardi par la nouvelle présidente de l’Assemblée nationale, Chantal Yawa Tsègan.

‘Les ambitions que le Togo affiche à travers son plan national de développement (PND) sont en cohérence avec les ODD. Nous partageons avec la présidente du Parlement la même vision sur les défis les des priorités du Togo’, a déclaré Damien Mama, le représentant du SNU à Lomé.

Il a salué l’élection d’une femme à la tête de l’Assemblée. ‘Cela ne concerne pas seulement les qualités personnelles de la présidente, mais c’est aussi une source d’inspiration pour les milliers de femmes qui aspirent à des fonctions politiques dans ce pays’, a-t-il indiqué.

Le SNU-Togo est composé de 11 agences résidentes et non résidentes (Fonds, Programmes et Institutions Spécialisées) opérationnelles à différents niveaux de représentation : BIT, FAO, OMS, ONUDI, ONUSIDA, PAM, PNUD, UNFPA, UNHCR, UNICEF et UNREC.