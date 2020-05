La Chine enfin sortie d'affaire ?

‘La Chine continuera à apporter son appui et son expertise au Togo en cette période difficile de covid-19", a déclaré dimanche Chao Weidong, l’ambassadeur chinois sur la TVT (télévision publique).

La Chine fait face à un sentiment de défiance à son égard depuis l’explosion du virus dans le monde.

Pour ce qui concerne son pays, le diplomate s’est félicité des succès obtenus dans le combat contre la pandémie.

‘Au terme de trois mois de lutte acharnée, les cas confirmés sont de moins de 200 aujourd’hui. Pas de nouveau décès depuis plus de deux mois et le taux de guérison se situe autour de 94,3%", a indiqué M. Weidong,

L’activité économique est revenue à la quasi-normale, a-t-il ajouté.

En Europe et aux Etats-Unis, la pandémie a fait des dizaines de milliers de morts et mis à l’arrêt l’économie. Et l'Afrique n'est pas épargnée.

Le virus covid-19 est originaire de la ville de Wuhan. On ignore s’il est le résultat d’une transmission de l’animal à l’homme ou d’une erreur de manipulation dans un laboratoire de recherche installé dans cette ville.

Le virus aurait fait son apparition dès novembre 2019. L’OMS a été officiellement informé en janvier dernier.