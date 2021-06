La Gambie souhaite l'appui du Togo

Le ministre des Affaires étrangères de Gambie, Mamadou Tangara, s’est entretenu mardi avec Faure Gnassingbé.

Il était porteur d’un message de son président Adama Barrow dont la teneur n’a pas dévoilée.

‘Le président togolais joue un rôle essentiel dans la recherche de solution pour la paix et la stabilité dans la sous-région, le Sahel et le Tchad. Donc par rapport à ces sujets, le président m’a chargé de venir le voir et de solliciter son soutien’, a déclaré M. Tangara.

Des élections présidentielles auront lieu en Gambie le 4 décembre prochain. Adama Barrow, à la tête du Parti national du peuple (NPP), sera sans doute candidat.