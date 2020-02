La Russie salue la politique proactive du président togolais

Sergueï Lavrov et Robert Dussey samedi à Munich

La Conférence de Munich (Munich Security Conférence) s’est établie ces dernières décennies comme un événement annuel clé consacré aux questions de sécurité internationale les plus saillantes.

Elle offre une plate-forme unique permettant aux décideurs et aux experts d’avoir des échanges de vues approfondis sur les défis présents et futurs liés à la politique de sécurité.

Elle est réputée en tant que cadre de dialogue direct sans les habituelles contraintes diplomatiques. D’ou son efficacité par rapport à d’autres réunions internationales de même nature.

Cette année-ci, les discussions ont notamment porté sur le contrôle international des armements, les relations transatlantiques et les violations répétées de l’ordre international fondé sur des règles.

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a profité de sa participation à cette Conférence pour échanger avec ses collègues.

Il a notamment rencontré Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères.

Une réunion qui a permis de faire un tour d’horizon de la coopération bilatérale.

Des échanges encore modestes entre les deux pays mais qui devraient se renforcer après la tenue à Moscou l’année dernière du premier sommet Russie-Afrique.

Après des années d’absence, Moscou souhaite reprendre pied sur le continent. Les entreprises russes sont dans les starting blocks.

Le Togo offre un marché intéressant de par sa position géographique. Le pays est une porte d’entrée naturelle vers les Etats de l’hinterland (Burkina Faso, Mali, Niger).

M. Lavrov a indiqué que les autorisés russes observaient avec intérêt les progrès économiques réalisés par le Togo pour attirer l’investissement étranger.

Au plan sécuritaire, MM. Dussey et Lavrov ont évoqué la menace extrémistes et les moyens de développer une coopération plus active.