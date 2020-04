La diplomatie mondiale sous cloche

Conférences internationales annulées, rencontres bilatérales repoussées, visites officielles ou de travail reportées, la diplomatie togolaise est à l’arrêt.

Le Togo ne fait pas exception. Tous les pays du monde son logés à la même enseigne.

L’arrêt des transports aériens est évidemment un obstacle. Mais pas seulement, la pandémie présente trop de risques pour des réunions qui rassemblent en général de nombreux collaborateurs.

Les ministres ont recours au téléphone, à la visioconférence et aux échanges par mail pour communiquer et assurer le suivi des dossieLa plupart des pays ont mis sous cloche leur politique étrangère pour privilégier la lutte contre le covid-19 et pour promouvoir les mesures d’accompagnement de la population.

Les questions de coopération attendront.

Même des négociations cruciales comme celles avec l’Union européenne pour parvenir à un accord post-Cotonou ont été gelées. A Bruxelles, la plupart des fonctionnaires européens sont en télétravail.

Combien de temps durera la crise sanitaire ? Personne n’en sait rien pour le moment.

Même les Nations Unies envisagent de repousser l’Assemblée générale des Nations Unies prévue au mois de septembre à New-York ou de l’organiser en mode virtuel. Ce que viennent de faire le FMI et la Banque mondiale à Washington pour les Assemblées de printemps.