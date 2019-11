Le mur de Berlin un an avant sa chute

L’Allemagne et l’Europe célèbrent samedi le 30e anniversaire de la chute du Mur de Berlin qui avait mis fin à la division du continent.

‘La chute du mur de Berlin n’est pas seulement le symbole de la libération et de l’unification du peuple allemand. C’est aussi la libération de l’esprit allemand façonné par l’intelligence et la volonté et qui est porteur des valeurs de l’Afklärung’, estime Robert Dussey, le chef de la diplomatie togolaise, par ailleurs fin connaisseur des questions allemandes.

Pour M. Dussey, cet événement a une portée universelle qui dépasse largement le contexte de la guerre froide et de la fin du communisme.