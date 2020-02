La liberté religieuse est un droit fondamental

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, a participé mercredi à Washington, au côté de Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat US, à la réunion de l’Alliance sur la liberté religieuse’ (Religious Freedom Alliance).

Créée il y a un an, cette instance initiée par le Département d’Etat ‘défend le droit inaliénable de tous les êtres humains à croire, ou à ne pas croire, selon ce qu'ils choisissent’, a déclaré Mike Pompeo.

Lors de son intervention, M. Dussey a rappelé que la liberté religieuse, qui est l’une des conquêtes difficiles mais essentielles de la modernité démocratique, est en danger dans beaucoup de régions du monde. Il a par ailleurs mis en garde contre l’extrémisme violent sous ses diverses ramifications.

Mike Pompeo et Robert Dussey mercredi soir à Washington

‘Au Togo, la liberté religieuse est un droit consacré par la loi fondamentale’, a rappelé le chef de la diplomatie togolaise. Le pays s’est récemment doté d’un comité interministériel de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent et d’une stratégie de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent qui vise à protéger les citoyens face aux menaces.

Les pays ayant déjà rejoint cette Alliance sont notamment l’Albanie, l’Autriche, la Colombie, la Croatie, Malte, l’Ethiopie, le Royaume Uni, la Grèce ou lac Pologne.