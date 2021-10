Evariste Ndayishimie (G) et Damien Mama lundi à Bujumbura

Damien Mama, l’ancien coordonnateur du Système des Nations unies au Togo, a présenté lundi ses lettres de créances au président burundais Evariste Ndayishimie.

Il occupe désormais les mêmes fonctions dans ce pays.

Il entend déployer la même stratégie que celle appliquée au Togo pendant 3 ans, a-t-il indiqué.

La situation économique et sociale est plus complexe à Bujumbura avec un niveau de développent et de pauvreté supérieur.