Le Rwanda est une source d'inspiration

Faure Gnassingbé et Paul Kagame jeudi lors de la cérémonie au stade de Kigali

Le Rwanda a célébré jeudi le XXVe anniversaire de la ‘Fête de la libération’ qui marque l’arrivée au pouvoir du FPR et la fin du génocide.

La cérémonie militaire au stade de Kigali s’est déroulée en présence du président Paul Kagame et de plusieurs de ses homologues africains dont le chef de l’Etat togolais, Faure Gnassingbé.

Sorti exsangue d’un conflit meurtrier, le Rwanda est devenu en un quart de siècle un pays prospère.

Selon la Banque mondiale, le pays a enregistré un taux de croissance annuel moyen de 7,5 % entre 2000 et 2018, dû en large part à l’amélioration de la gouvernance économique au cœur de la stratégie Vision 2020 portée par Paul Kagame.

La pauvreté et les inégalités ont également fortement baissé et le pays s’est classé à la 1re place de l’évaluation 2018 des politiques et institutions publiques en Afrique de la Banque mondiale. La croissance devrait être de 7,8 % en 2019, selon les projections du FMI.

Les autorités ont pour objectif de faire du Rwanda le ‘Singapour africain’ à horizon 2050.

Kigali place le secteur des TIC parmi les piliers de sa stratégie de développement. Le pays a atteint d’importants résultats dans ce domaine en termes d’accès : 80 % de pénétration mobile, un réseau 4G couvrant plus de 95 % de la population. Ces premiers résultats sont dus à un portage politique au plus haut-niveau, qui décline une vision ambitieuse.

Paul Kagame bénéficie d’une image à part à l’échelle du continent africain. Sa volonté réformatrice, cherchant à réduire la dépendance du continent africain vis-à-vis des partenaires extérieurs.

Pour le Togo, la réussite du Rwanda est une source d’inspiration. Plusieurs projets développés par Kigali ont connu une déclinaison locale. C’est le cas, par exemple, de l’Office togolais des recettes (fusion de la douane et des impôts).

Lomé souhaite également s’enrichir de l’expérience du Rwanda concernant les nouvelles technologies.

Les relations entre Faure Gnassingbé et Paul Kagame sont excellentes. Un atout pour développer la coopération.