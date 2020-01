Le Togo invité au Forum économique de Saint-Pétersbourg

Le Forum économique de Saint-Pétersbourg aura lieu le 3 juin prochain.

Plus de 150 événements sont prévus autour de 1.000 modérateurs et intervenants sur des sujets économiques aussi divers que l’écologie et le secteur de l’énergie.

Ce ‘Davos russe’ avait réunit l’année dernière,17.000 participants pour un total de 593 contrats signés.

Les délégations représentées viennent de Chine, de France, d’Allemagne ou encore des Etats-Unis.

Igor Evdokimov, l’ambassadeur de Russie au Togo, a adressé une invitation à la présidente du Parlement togolais, Chantal Yawa Tsègan lors de leur rencontre mardi à Lomé.

Moscou met tout en œuvre pour développer la coopération avec l’Afrique. Le point d’orgue en 2019 a été la tenue du premier sommet Russie-Afrique.