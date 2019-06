Le conseiller personnel d'Alpha Condé à Lomé

Faure Gnassingbé a reçu dimanche Tibou Kamara, le conseiller personnel du président guinéen Alpha Condé.

Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale et sur les questions régionales relatives à la sécurité, indique-t-on de source officielle.

‘Le Togo et la Guinée, dans le cadre de la CEDEAO et au niveau bilatéral, entretiennent des relations d’amitié et de confiance', a indiqué M. Kamara à l’issue de l’entretien.

Le président Alpha Condé avait été l’un des facilitateurs mandaté par la Cédéao pour tenter une trouver une issue à la crise politique qui avait secoué le Togo en 2017 et 2018.