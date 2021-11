Le Togolais Gilbert Houngbo, patron du FIDA (Fons international de développement agricole), participe du 11 au 13 novembre décembre au Forum de Paris pour la paix.

Pour la quatrième année consécutive, cet évènement rassemble les acteurs les plus importants de l’intelligence collective.

Des chefs d’Etat et de gouvernement et PDG de grandes multinationales ainsi que plusieurs acteurs de la société civile, se réunissent pour une édition hybride afin de trouver des solutions concrètes aux énormes défis posés par la pandémie de Covid-19 et définir la voie d’une meilleure gouvernance en temps de Covid-19.

Plusieurs thématiques seront évoquées : gouverner la transition numérique, restaurer la mobilité mondiale, atténuer les impacts de la pandémie, assurer la paix en Libye, algorithmes et politiques inclusives, le déficit de solidarité Nord-Sud

Les présidents de Namibie, du Sénégal, des Comores, du Nigeria, de France, de Slovénie, de Moldavie et de Géorgie sont annoncés lors des débats ainsi que de nombreux chefs de gouvernement et ministres.

Une édition qui sera plus multi-acteurs que jamais, prédisent les organisateurs.