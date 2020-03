Le dispositif de l'ambassade des Etats-Unis

A ce jour, la pandémie de coronavirus (COVID-19) touche plus de 110 pays dans le monde, dont les États-Unis et le Togo.

Elle a infecté 200.000 personnes et tué au moins 10.000 autres.

‘Lorsque le monde traverse une situation difficile, le partage rapide et transparent des informations est essentiel pour lutter contre la propagation. Bien que cette pandémie soit originaire de Wuhan, en Chine, l'expérience chinoise et celle d'autres à travers le monde montrent qu'il est essentiel de prendre des mesures préventives maintenant et d'être transparent pour minimiser l'impact du virus’, peut-on lire dans un communiqué publié vendredi par l’ambassade des Etats-Unis au Togo.

Aujourd'hui, la planète entière est confrontée à un ennemi commun et tous les pays prennent les décisions les plus fermes et les plus efficaces pour préserver la santé de leurs citoyens et leur stabilité sociale et économique, souligne le texte.

La représentation US exhorte la population à rester calme et à suivre le gouvernement togolais et les recommandations internationales.

Les Etats-Unis ont pris localement un certain nombre de mesures pour réduire la propagation de la maladie.

Tous les rendez-vous pour les visas ont été annulés, mais le service d’urgence est disponible.

Toute personne ayant de sérieuses raisons médicales ou d'urgence de demander un visa doit écrire à : consularlome (at) state.gov

Les services aux citoyens américains, y compris la délivrance des passeports, sont opérationnels.

Le Peace Corps suspend ses activités dans le monde entier et procède à l’évacuation des volontaires.

Les échanges culturels sont suspendus : programmes d’échange, voyages d’étude …

‘Ces mesures ne doivent pas être considérées comme une diminution de l’engagement de l’ambassade et du gouvernement des Etats-Unis dans ses relations avec le Togo’, précise la mission diplomatique qui espère une fin rapide de la crise sanitaire.