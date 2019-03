Le prince héritier d'Abou Dhabi a reçu Faure Gnassingbé

Le Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abou Dhabi a reçu lundi le président togolais Faure Gnassingbé, au Beach Palace.

Les deux personnalités ont évoqué les relations bilatérales et les moyens de les développer.

M. Al Nahyan a souligné l'intérêt des Emirats ‘d'appuyer les initiatives et les efforts des pays amis comme le Togo pour parvenir à un développement économique et social durable’.

M. Gnassingbé s’est félicité de la bonne entente avec les dirigeants des EAU et a souhaité développer la collaboration en s’inspirant des exemples menés par les Emirats en matière de développement.

Outre le chef de l’Etat, la délégation togolaise comprenant Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, Sani Yaya, le ministre de l’Economie et des Finances, Cina Lawson en charge de l’Economie numérique, et Marc Ably-Bidamon, le ministre des Mines et de l’Enerie.

Côté Emirati, on notait la présence de Reem Bint Ibrahim Al Hashemy, ministre d'Etat à la Coopération internationale et Hussain Jasim Al Nowais, président du Fonds Khalifa pour le développement des entreprises.