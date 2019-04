Les encouragements de Mike Pompeo

A l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance, les Etats-Unis ont adressé un message de félicitations aux autorités togolaises.

‘Au nom du peuple américain, j'adresse mes plus sincères félicitations à l'occasion de l'anniversaire de votre indépendance’, écrit Mike Pompeo, le secrétaire d’Etat US.

Le chef du Département d’Etat salue ‘les contributions importantes du Togo au maintien de la paix et à la sécurité maritime dans le monde’.

L’officiel américain se félicite des efforts déployés par le Togo pour offrir aux investisseurs étrangers et aux entreprises un cadre plus propice aux affaires ‘et pour améliorer le bien-être de tous les citoyens togolais et renforcer vos institutions démocratiques, en particulier dans la perspective de vos élections présidentielles de 2020’.