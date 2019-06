Le président Faure Gnassingbé a entamé ce mardi une visite de deux jours à Londres. Un déplacement destiné à promouvoir l’image du Togo et à attirer l’investissement étranger.

Il était l’invité en fin d’après-midi de l’Institut royal britannique de politique étrangère, plus connu sous le nom de Chatham House, pour parler du rôle régional joué par son pays pour promouvoir la sécurité collective en Afrique de l’Ouest.

Au regard de la persistance de l’insécurité dans le Sahel et de la contamination qui affecte progressivement les Etats côtiers, le président togolaisa plaidé pour une prise de conscience générale et une réponse concertée et coordonnée.

Il a notamment insisté sur la nécessité du maintien d’un cadre de coopération avec les partenaires en mettant davantage l’accent sur les relations commerciales et l’investissement dans les secteurs créateurs d’emploi.

‘La croissance inclusive et la prospérité partagée sont les meilleurs remparts à la radicalisation et à l’extrémisme violent’, a-t-il déclaré.

A cet égard, le rôle joué par la Cédéao est déterminant.