Les ressortissants togolais sont invités à la prudence

Beyrouth et ses environs sont à éviter

Les autorités togolaises ont conseillé à leurs ressortissants vivant au Liban le maximum de prudence lors de leurs déplacements dans ce pays.

La situation politique et sociale s’est crispée ces derniers jours. De violents affrontements ont eu lieu mardi dans le centre ville de Beyrouth.

Mieux vaut éviter les quartiers de Tariq el Jdideh et de Bir Hasan dans la banlieue sud de Beyrouth, en raison du caractère imprévisible des conditions de sécurité.

La banlieue sud de Beyrouth est dangereuse en raison de la présence de groupes armés et du risque de violence lié au crime organisé, d'enlèvements et du risque d’attentats terroristes.

Cela comprend :

- le secteur qui s’étend du sud du stade Cité sportive Camille-Chamoun jusqu’aux abords de l’aéroport;

- les secteurs situés à l’est et à l’ouest (jusqu’à Old Saida Road) de l’autoroute principale menant à l’aéroport, plus particulièrement les quartiers suivants :

◦ Bourj al Barajneh;

◦ Chiyah (au sud de la route Hassan Kani et à l’ouest de Old Saida Road);

◦ Dahieh;

◦ Ghobeiry;

◦ Haret Hraik;

◦ Laylaki;

◦ Mraije;

◦ Rouais.