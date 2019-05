Les soldats togolais risquent leur vie pour maintenir la paix

Membres des FAT et futurs Casques bleus à l'entraînement mercredi à Lomé

Le Togo est le 16e plus important contributeur de personnel aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies.

Il fournit plus de 1.400 militaires et policiers au Mali, en République centrafricaine, en RDC, en Haïti, au Mali, au Soudan, au Sud-Soudan et au Sahara occidental.

33 militaires togolais ont été tués depuis leur participation à des missions de l’ONU. Les deux derniers ont perdu la vie au Mali l’année dernière. Les militaires sont conscients du danger et l’affrontent.

Ce 29 mai est la Journée internationale des Casques bleus. L’occasion de rappeler la bravoures de ces soldats.

‘Le Togo a fait de la promotion de la paix et de la sécurité internationale le pilier central de sa diplomatie. il prend une place active à ces missions’, a déclaré Komla Adjitowou, chef d’état major adjoint des Forces armées togolaises (FAT).

L’expertise des soldats togolais est reconnue. Raison pour laquelle le pays est régulièrement sollicité.

Un centre d’entrainement, spécialement dédié aux missions de l’ONU, a été crée à Lomé

Il accueille principalement des membres des FAT et de la police, mais l’idée est de lui donner une vocation régionale.