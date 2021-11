Mali, Sahel : rencontre à Lomé

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s’est entretenu vendredi à Lomé avec El-Ghassim Wane, représentant spécial pour le Mali et chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), et avec Maman Sidikou, haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel.

Les échanges ont évidemment porté sur la situation au Mali. Un pays qui est confronté à l’instabilité politique et au terrorisme.. Le Togo est actif sur le terrain avec des contingents de Casques bleus déployés depuis la création de la Minusma.

La diplomatie togolaise est également à la manoeuvre pour inciter les dirigeants militaires à préparer un retour à la démocratie grâce à la tenue, dès que possible, d’élections générales.

Les trois responsables ont aussi abordé la lutte contre les groupes extrémistes dans la région. Outre le Mali, le Niger et le Burkina Faso font face à des situation très compliquées.