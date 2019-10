Monaco accueille les ministres de la Francophonie

La 36e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie (CMF) se déroule du 29 au 31 octobre à Monaco.

La Principauté est l’un des membres fondateurs de l’OIF depuis 1970,

La CMF fait partie des trois instances consacrées par la Charte de la Francophonie avec le Sommet et le Conseil permanent.

La CMF assure la continuité politique du Sommet de la Francophonie.

La Conférence qui se réunit une fois par an, a pour rôle de veiller à l’exécution des décisions arrêtées lors d’un Sommet et préparer le suivant ou encore débattre de sujets spécifiques (participation des Etats francophones aux opérations de maintien de la paix, promotion de la diversité culturelle et linguistique, etc.).

L’OIF se trouve à un moment clé après l’élection de Louise Mushikiwabo en qualité de secrétaire général. Les participants devront préparer le Sommet de Tunis de l’année prochaine qui marquera également les 50 ans de l’organisation.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, participe aux travaux qui se déroulent au Grimaldi Forum, Centre de conférence emblématique de la Principauté.