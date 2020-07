Nana Akufo-Addo en quarantaine

Le président du Ghana Nana Akufo-Addo a pris la décision ‘par mesure de précaution’ de s'isoler pendant 14 jours suite à l'apparition d'au moins un cas d'infection au Covid-19 dans son entourage, ont indiqué ses services dimanche sur Twitter.

Le président, suivant l'avis de ses médecins, ‘a pris cette décision après qu'au moins une personne de son cercle rapproché a été testée positive au Covid-19 aujourd’hui', selon un communiqué du ministère de l'Information du Ghana.

Le chef de l'Etat a pour sa part été ‘testé négatif à ce stade mais a pris cette mesure pour plus de précautions’ et continuera pendant cette période de travailler depuis la villa présidentielle, selon le communiqué.

Le Ghana recensait vendredi officiellement 18.000 cas de coronavirus et 117 décès et les autorités ont mis en place des mesures d'auto-isolement, de distances sociales et de port du masque après la levée d'un confinement strict.

Le secrétaire d'Etat au Commerce et à l'Industrie Kingsley Ahenkora, qui avait été testé positif au Covid-19, a démissionné vendredi pour ne pas avoir respecté les règles d'isolement et mené campagne en vue des élections législatives, a annoncé la présidence.