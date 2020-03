Négociations complexes

Les pays ACP (Afrique, Caraïbes et Pacifique) et l’Union européenne doivent parvenir avant la fin de cette année à la signature d’un nouvel accord de coopération.

Les pourparlers sont denses, souligne DiploMag, le magazine publié par le ministère des Affaires étrangères togolais.

Les négociations relatives à un nouveau partenariat ACP-UE ont été lancées en septembre 2018 à New York.

Les premières séries de négociations ont principalement porté sur le «socle commun», qui regroupe les valeurs et les principes autour desquels se rassemblent l'UE et les pays ACP, et indique les domaines stratégiques prioritaires dans lesquels les deux parties ont l'intention de travailler ensemble.

Le futur accord devrait inclure des partenariats régionaux spécifiques et tournés vers l'action, se concentrant sur les besoins de chaque région. Les consultations sur les partenariats régionaux ont été menées à bien au printemps 2019.

Le futur partenariat ACP-UE servira à consolider les liens politiques étroits entre l'UE et les pays ACP sur la scène internationale. Ensemble, les pays ACP et l'UE représentent plus de 1,5 milliard de personnes et plus de la moitié des sièges aux Nations unies.

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, est le chef négociateur pour le compte des ACP.