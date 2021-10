Le président turc Recep Tayyip Erdogan a entamé dimanche sa tournée diplomatique de quatre jours en Angola, au Nigeria et au Togo dans le but de resserrer les liens politiques, économiques et culturels.

‘Nous allons devenir le premier partenaire commercial de l'Afrique', a-t-il déclaré avant de s’envoler pour Luanda.

'Nos relations avec les pays africains ne sont pas basées sur le colonialisme et nous voulons réussir avec nos frères et sœurs à travers le continent", a-t-il ajouté.

Cette tournée continentale a lieu deux mois avant la tenue du 3e sommet de Turquie-Afrique.

Erdogan a effectué 38 visites en Afrique comme Premier ministre, puis comme président.

C’est la première fois qu’il se rend en Angola et au Togo.

Il sera à Lomé le 20 octobre pour une journée. Il s’entretiendra avec le président Faure Gnassingbé.

Des échanges sont également prévus entre délégations ministérielles.

M. Erdogan a également indiqué qu'il rencontrera à Lomé, lors d'un déjeuner de travail, les présidents du Burkina Faso et du Liberia.