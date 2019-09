Sébadé Toba, le nouvel ambassadeur du Togo au Kenya, a présenté mardi ses lettres de créances au président Uhuru Kenyatta.

Le diplomate a d’autres casquettes puisqu’il représente aussi son pays à l’Union africaine et en Ethiopie.

Son accréditation à Nairobi illustre la volonté du Togo de renforcer ses liens politiques et économiques avec ce géant de l’Afrique de l’Est.

Le Togo étend sa présence diplomatique dans ce pays de l'Afrique de l'Est pour entretenir, renforcer et développer les excellentes relations de coopération existant Lomé et Nairobi.