Nouvel horizon africain

Le Togo et le Gabon ont exprimé récemment le souhait de renforcer la coopération politique et économique. Le président Faure Gnassingbé s’est rendu le 24 août dernier à Libreville pour évoquer cet axe avec son homologue Ali Bongo Ondimba.

‘La mission que m'a confiée le président Bongo Ondimba est de redynamiser notamment nos accords pour que les relations soient de plus en plus fortes pour nos économies respectives et pour la libre circulation des personnes et des biens', a déclaré jeudi Sayid Abeloko, l’ambassadeur du Gabon au Togo.

Lomé veut élargir le partenariat au-delà de la région d’Afrique de l’Ouest.

Et l’Afrique centrale semble être une priorité.

Lors d’une visite à Lomé le 19 août, le chef de la diplomatie congolaise, Jean-Claude Gakosso, avait évoqué ‘une nouvelle impulsion’ dans les relations bilatérales.