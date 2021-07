Nouvelle impulsion à la coopération politique et économique

Dossiers bilatéraux et régionaux

Robert Dussey a achevé mardi une visite de travail en Turquie; la seconde en moins de 2 mois.

Ce déplacement ‘traduit la ferme volonté des deux chefs d’Etat, Faure Gnassingbé et Recep Tayyip Erdogan, d’accélérer le processus déjà amorcé du renforcement des relations diplomatiques et économiques entre la Turquie et le Togo’, souligne un communiqué publié par le ministère togolais des Affaires étrangères.

M. Dussey s’est entretenu avec son homologue Mevlüt Çavuşoğlu.

Au plan bilatéral, les discussions ont porté sur l’accélération de la mise en œuvre de l’accord de coopération économique et commerciale signé en juin 2021.

Ils ont discuté des préparatifs d’un Forum économique et commercial Togo-Turquie, prévu pour se tenir à Lomé avant la fin de l’année 2021.

Robert Dussey a insisté sur l’attractivité de son pays pour les investisseurs.

La question de l’ouverture d’une liaison aérienne entre Lomé et Istanbul a également été évoquée, comme celle de l’ouverture d’une ambassade du Togo à Ankara. A cet égard, les autorités turques ont accordé des facilités en mettant à disposition un terrain qui accueillera la future chancellerie.

Enfin, MM Dussey et Çavuşoğlu ont parlé de la situation au Sahel, toujours préoccupante.

Les deux pays sont déterminés à soutenir les efforts de la communauté internationale dans la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent afin de rétablir une paix durable dans la région.