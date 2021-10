Ouverture d'une ambassade à Riyadh

Robert Dussey et Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saud

Robert dussey, le chef de la diplomatie togolaise, a achevé mercredi soir une visite de 3 jours en Arabie saoudite.

Le communiqué publié à l’issue de la visite annonce l’ouverture d’une ambassade togolaise à Riyadh. Le consulat général de Djedah sera maintenu.

Sur le plan économique, les deux pays ont convenu d’améliorer le cadre juridique de leur coopération.

Il est prévu la signature d’un mémorandum d’entente entre les Chambres de commerce, un accord de promotion et de protection réciproque des investissements et un autre sur la coopération technique, économique et commerciale.

Le Prince Faisal Bin Farhan Bin Abdallah Al Saud, ministre des Affaires étrangères du Royaume, a félicité Faure Gnassingbé, pour son implication personnelle et pour les efforts déployés par le Togo dans la résolution de la crise sécuritaire au Sahel.

Lors de sa visite au Centre international de lutte contre l’idéologie extremiste (ETIDAL), M. Dussey a déploré la persistance du terrorisme, de l’extrémisme violent de la piraterie maritime et d’autres formes de criminalités sur le continent africain et surtout en Afrique de l’Ouest.