Paix et sécurité à Assouan

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a ouvert mercredi le ‘Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable’.

Un nouveau rendez-vous international axé sur la reconstruction post-conflit, l'éducation, le changement climatique et le développement durable en Afrique.

Les participants doivent aussi évoquer les questions sécuritaires avec la lutte contre le terrorisme. Sujet brulant en Afrique.

‘L'Egypte estime que la meilleure façon de maintenir la paix et la stabilité sur le continent africain et dans le monde est de s'attaquer aux raisons profondes des problèmes qui menacent la paix et la sécurité", a déclaré le raïs égyptien également président de l’Union africaine.

Plusieurs chefs d’Etat africains sont présents : Niger, Sénégal Comores, Tchad …

Le Togo est représenté à cette conférence par le Premier ministre, Komi Selom Klassou.