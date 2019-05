Palestine et Libye à l'ordre du jour du sommet de l'OCI

Le 14e sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) aura lieu vendredi à La Mecque.

Les ministres des Affaires étrangères des pays membres se sont réunis dans la nuit de mercredi à jeudi à Jeddah pour examiner le rapport des experts préparés en amont.

Le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, est sur place.

Comme à chaque sommet, le dossier palestinien figure en bonne place.

Un projet de résolution souligne ‘la nécessité d’une mobilisation collective et multiforme pour soutenir la Palestine et son droit historique, juridique et naturel sur la ville d’Al-Qods’ (ndlr Jérusalem).

L’OCI veut également prendre ‘des mesures contraignantes contre les pays qui soutiennent Israël et qui contribuent au maintien du statu quo dans la résolution de ce conflit.’

Autre dossier évoqué, celui de la Libye. L’Organisation appelle les belligérants ‘à la retenue et à l’arrêt immédiat des combats pour préserver la paix a été formulé à l’attention du Sommet.’