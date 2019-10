Leo Vinovezky, le nouvel ambassadeur d’Israël au Togo (avec résidence à Abidjan) a reçu vendredi une délégation du Club des amis d'Israël au Togo.

Cette association, présidée par Kossi Nouaty, assure la promotion d’Israël en matière de formation et d’éducation et partage les valeurs démocratiques et religieuses de ce pays.

Le diplomate a salué l’action de ce Club au Togo et en Côte d’Ivoire.