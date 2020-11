Paver la voie de l'avenir

Initiative de l'UA et de l'ONU

La première réunion du Groupe de soutien à la transition au Mali s’est ouverte lundi à Bamako. Ce mécanisme a été mis en place par l’Union africaine, les Nations Unies et le gouvernement malien à l’issue du coup d’Etat d’août 2020.

Intervenant lors des travaux, le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a précisé que cette initiative visait, notamment, à coordonner et harmoniser les efforts des partenaires internationaux pour soutenir le gouvernement de transition et le peuple malien en tenant compte des priorités et des réformes contenues dans la Charte de la transition.

Le Mali est confronté à deux difficultés majeures, le retour à la stabilité politique et la relance économique, mais surtout la lutte contre l’extrémisme.

Dernière illustration, trois bases de l'armée française dans le nord et l'est du Mali ont été, lundi matin en l'espace de quelques heures, la cible d'attaques qui n'ont fait aucune victime.