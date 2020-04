Première brigade médicale cubaine au Togo

Bruno Rodríguez Parrilla, le ministre cubain des Affaires étrangères, a salué lundi la qualité des relations bilatérales avec le Togo. Cuba a décidé d’envoyer 10 médecins et infirmières à Lomé pour aider les autorités à combattre le covid-19.

‘C'est la première fois qu'une brigade médicale cubaine apporte son appui au Togo. C’est un engagement de Cuba envers un pays avec lequel nous avons des liens historiques d’amitié et de solidarité’, a expliqué Bruno Rodríguez Parrilla à Republicoftogo.com.

Les médecins cubains ont acquis une longue expérience de lutte contre les épidémies, notamment contre la fièvre Ebola en Sierra Leone.

Le Togo compte un nombre limité de malades. 76 cas comptabilisés à ce jour.

Lomé et La Havane sont liés par une série de traités bilatéraux : accord-cadre de coopération économique, commerciale, technique, scientifique, culturelle et sociale et commission mixte.

Le chef de la diplomatie cubaine s’était rendu au Togo en octobre 2016.

Les autorités togolaises ont toujours été opposées aux sanctions qui frappent l’île des Caraïbes.