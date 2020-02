Première réaction des Etats-Unis

‘Les Etats-Unis félicitent le peuple togolais pour son élection pacifique. Nous encourageons la Commission électorale nationale indépendante (Céni) à travailler de manière constructive avec toutes les parties pour traiter toute réclamation concernant toute irrégularité constatée le jour du scrutin’, peut-on lire dans un communiqué publié mercredi par la représentation US à Lomé.

‘Une mesure que le gouvernement pourrait prendre pour accroître la transparence est de publier les résultats bureau de vote par bureau de vote afin d’accroître la confiance de tous en les résultats finaux’, indique le texte.

Les Etats-Unis restent préoccupés par les efforts d'observation limités, notamment la décision décevante de la Céni de révoquer l'accréditation d'une organisation de la société civile neutre accompagnée par les États-Unis (…).

Le communiqué fait référence au retrait de l’accréditation de la Concertation Nationale de la Société Civile du Togo (CNSC Togo), épaulée par une équipe du NDI; une présence qui n’avait été signalée à la Céni.

Le National Democratic Institute for International Affairs (NDI) est un Think Tank lié au Parti démocrate qui, dans le cadre du National Endowment for Democracy, tente de promouvoir la démocratie dans le monde.