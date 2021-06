Rapprochement entre le Togo et la Turquie

Robert Dussey et Mevlüt Çavuşoğlu mercredi à Ankara

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est entretenu mercredi à Ankara avec son homologue Mevlüt Çavuşoğlu.

La coopération bilatérale dans le domaine politique, économique a été au centre des échanges. La lutte contre le terrorisme a également été évoquée.

A l’issue de la rencontre, des accords de coopération économique et commerciale ont été signés ainsi qu'en matière d'éducation avec un soutien de la Fondation Maarif.

Depuis le début de la semaine, M. Dussey a rencontré des responsable du monde des Affaires. Hier un tête à tête s'était déroulé avec le ministre de la Défense, Hulusi Akar.

La Turquie est très active en Afrique depuis plusieurs années. Signe de cet intérêt pour le continent et pour le Togo, l'ouverture récente d'une ambassade à Lomé.

Mevlüt Çavuşoğlu et Robert Dussey ont tenu une conférence de presse à l’issue de leur rencontre.

Exprimant son soutien aux efforts de la Turquie, M. Dussey a félicité Ankara pour ses progrès et ses réalisations et pour son action contre le terrorisme.

‘Nous devons rejeter les idéologies violentes et extrémistes. Le Togo se tient fermement aux côtés de la Turquie sans sa lutte contre le terrorisme et la constitution d’un front commun pourrait contribuer à assurer la paix et la stabilité dans la région’, a-t-il déclaré’.

Lors de la conférence de presse, le ministre togolais a annoncé que les écoles gérées précédemment par la Fetö seraient désormais dirigées par la Fondation Maarif.

Il a indiqué que cette Fondation ‘proposait une éducation de qualité aux enfants togolais’.

Créée en 2016, cette structure fonctionne en coordination avec le ministère turc de l’Education ainsi que celui des Affaires étrangères.

La vocation de cette Fondation est de se réapproprier le réseau d’écoles développé par le mouvement güleniste (Fetö).

La Fondation est actuellement présente dans 67 pays, y compris le Togo, et des contacts sont en cours avec 37 autres.

Maarif crée ou gére des établissements allant du préscolaire à l’enseignement supérieur, des laboratoires, des centres de recherche, des cours de soutien, des dortoirs et résidences étudiantes. Elle publie également des contenus pédagogiques et accorde des bourses.

Selon les données disponibles, un seul établissement était gérée par Fetö au Togo; il s'agit de l'Ecole internationale Zodiaque.

Lundi, Robert Dussey avait rencontré Birol Akgün, le président de Maarif.