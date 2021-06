Relation vitaminée

Dans un entretien accordé jeudi à l’Agence Anadolu (officielle), l’ambassadrice de Turquie au Togo, Esra Demir, fait le bilan de la récente visite du ministre des Affaires étrangères à Ankara.

Elle revient sur les nombreux contacts organisés à Istanbul et à Ankara avec le monde des affaires, les dirigeants politiques (ministres de la Défense et des Affaires étrangères) et les responsables de la Fondation Maarif qui gère un réseau d’écoles à travers le monde.

Ankara et Lomé ont décidé de donner un coup d’accélérateur à leur coopération.