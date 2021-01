Robert Dussey reçu au Quai d'Orsay

Robert Dussey et Jean-Yves Le Drian vendredi à Paris

Le ministre des Affaires étrangères, Robert Dussey, s’est entretenu vendredi à Paris avec son homologue français, Jean-Yves Le Drian.

Les questions d’intérêt commun liées à la coopération bilatérale et à la collaboration entre la France et le Togo sur des sujets régionaux et multilatéraux étaient au centre des discussions, précise le communiqué.

La crise sanitaire a évidemment été évoquée. Elle a un impact sur le Plan national de développement (PND), ce qui a rendu nécessaire son actualisation à travers l’adoption d’une feuille de route gouvernementale 2020-2025.

Un programme qui a besoin de l’accompagnement de tous les partenaires au rang desquels figure en première place la France.

Le patron du Quai d’Orsay a félicité le Président Faure Gnassingbé ‘pour son engagement et ses actions pour la paix et la sécurité dans la sous-région ouest-africaine’.Enfin, M. Le Drian a remercié Robert Dussey pour son engagement déterminant qui a permis la signature d’un nouvel accord entre les pays de l’OEACP et l’Union européenne.

Le chef de la diplomatie togolaise était le négociateur en chef des Etats Afrique/Caraïbes/Pacifique pour la signature de l’accord post-Cotonou.