Nouveau format pour une nouvelle relation. Des centaines de jeunes de la société civile sont invités, ce vendredi, à Montpellier par le président Emmanuel Macron, pour un sommet Afrique-France inédit visant à 'refonder' la relation avec le continent.

Pour la première fois depuis 1973, début des sommets France-Afrique (devenus Afrique-France), aucun chef d’Etat du continent n’est invité.

Ce nouveau format doit permettre, selon la présidence française, 'd’écouter la parole de la jeunesse africaine' et de 'sortir des formules et des réseaux obsolètes'. En clair, rompre, encore et toujours, avec la 'Françafrique', ses pratiques opaques et ses réseaux d’influence.