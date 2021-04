Un Togo plus sûr et plus prospère

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a adressé mardi un message de félicitations aux autorités togolaises à l’occasion du 61e anniversaire de l’indépendance du pays.

'Les Etats-Unis et le Togo bénéficient d'un partenariat solide qui favorise la paix et la stabilité, la prospérité économique pour tous et des principes démocratiques solides. Nous félicitons le gouvernement du Togo pour ses efforts dans la lutte contre la pandémie et pour protéger la santé et le bien-être public. Les Etats-Unis et les voisins du Togo dans la région apprécient les efforts et les sacrifices du Togo pour aider à assurer la sécurité en Afrique de l’Ouest, notamment par le biais de contributions à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali’, écrit M. Blinken.

Le secrétaire d’Etat se déclare impatient de travailler avec les responsables togolais ‘pour rendre le Togo et l’Afrique de l’Ouest plus sûrs, plus prospères et plus résilients’.