Faure Gnassingbé et Evariste Ndayishimiye discutent paix et partenariat

En marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est entretenu jeudi à Yokohama avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye.

Les deux leaders ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun, en particulier les enjeux de paix et de sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.

M. Ndayishimiye a salué l’engagement de Faure Gnassingbé dans les efforts de médiation régionale, soulignant l’importance d’une coopération renforcée entre les États africains pour préserver la stabilité sur le continent.

Les deux dirigeants ont également abordé les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et le Burundi, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.