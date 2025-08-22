Rubriques

Faure Gnassingbé et Evariste Ndayishimiye discutent paix et partenariat

En marge de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD9), le président du Conseil, Faure Gnassingbé, s’est entretenu jeudi à Yokohama avec le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye.

Evariste Ndayishimiye (G) et Faure Gnassingbé jeudi à Yokohama © DR

Les deux leaders ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun, en particulier les enjeux de paix et de sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.

M. Ndayishimiye a salué l’engagement de Faure Gnassingbé dans les efforts de médiation régionale, soulignant l’importance d’une coopération renforcée entre les États africains pour préserver la stabilité sur le continent.

Les deux dirigeants ont également abordé les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale entre le Togo et le Burundi, dans un esprit de partenariat mutuellement bénéfique.

Lomé et Libreville veulent densifier leurs relations bilatérales

Lomé et Libreville veulent densifier leurs relations bilatérales

Le Togo et le Gabon veulent donner un nouveau souffle à leur coopération bilatérale, établie depuis 1968. L’engagement a été réaffirmé ce jour à Lomé lors d’un entretien entre le Président de l’Assemblée nationale, Kodjo Adédzé, et le Haut-Commissaire du Gabon, Maximin Mangoualamangoye, récemment installé au Togo.

Quelques heures après l’ouverture officielle de la neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD 9), le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a eu un entretien en tête-à-tête avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba

